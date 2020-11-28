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Футбол в России

СМИ: "Спартак" ведет переговоры с футболистом сборной Перу

Красно-белые интересуются игроком мексиканского "Леона" Педро Акино
Педро Акино (справа) AP Photo/Peter Dejong
Описание
Педро Акино (справа)
© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 28 ноября. Перуанский полузащитник мексиканского футбольного клуба "Леон" Педро Акино может стать игроком московского "Спартака". Об этом сообщает портал ESPN Peru.

По информации источника, красно-белые ведут переговоры с 25-летним футболистом, контракт которого заканчивается летом 2021 года.

Акино выступает за "Леон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей. За сборную Перу Акино сыграл 25 игр, три из которых - на чемпионате мира 2018 года в России, и забил три гола.

После 15 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" находится на третьем месте турнирной таблицы, набрав 29 очков.

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