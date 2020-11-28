СМИ: "Челси" заинтересован в подписании контракта с Месси

ТАСС, 28 ноября. Английский футбольный клуб "Челси" проявляет заинтересованность в подписании контракта с нападающим испанской "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом на своем Youtube-канале рассказал испанский журналист Гиллем Балаге.

Балаге считает, что "Челси" предложит контракт Месси в том случае, если футболист покинет "Барселону" по истечении своего контракта. Соглашение игрока с испанским клубом истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что другой английский клуб "Манчестер Сити" также заинтересован в подписании контракта с Месси и может предложить ему соглашение в январе 2021 года.

Месси является воспитанником "Барселоны", его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне провел 11 матчей и отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.