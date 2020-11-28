Ольга Брусникина вошла в технический комитет Европейской лиги плавания

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Несколько российских специалистов вошли в составы технических комитетов Европейской лиги плавания (LEN), которые были сформированы в субботу. Об этом сообщил ТАСС член бюро LEN Алексей Власенко.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина вошла в технический комитет по синхронному плаванию, который возглавил Власенко. В технический комитет по водному поло включен олимпийский призер, член президиума национальной федерации Сергей Наумов, в комитет по прыжкам в воду - главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

В составы технических комитетов также вошли Алексей Акатьев (плавание на открытой воде), Александр Данилов (категория "Мастерс") и Вадим Ахмадиев (плавание). В медицинский комитет включен Виталий Гуро.