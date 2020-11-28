Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 28 ноября. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финском Контиолахти при пустых трибунах.

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30-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 44 минуты 0,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала представительница Германии Дениз Херрман (отставание 0,8 секунды; 1 промах), третьей - шведка Йоханна Скоттхейм (+24,1; 0). Россиянка Ульяна Кайшева заняла 15-е место (+2.38,0; 2), Тамара Воронина - 27-е (+3.10,1; 1), Евгения Павлова - 33-е (+3.40,2; 3), Лариса Куклина - 48-е (+4.44,8; 2), Ирина Казакевич - 52-е (+5.04,9; 4), Анастасия Гореева - 56-е (5.24,7; 4).

Вирер - победительница общего зачета Кубка мира последних двух сезонов. Итальянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной чемпионкой мира, в ее активе также четыре серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.

В воскресенье состоятся спринтерские гонки у мужчин (начало - 12:30 мск) и женщин (15:40 мск), которые завершат соревновательную программу первого этапа Кубка мира в Контиолахти.