Лукьянюк стал двукратным чемпионом Европы по ралли

ТАСС, 28 ноября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Лукьянюк стал победителем чемпионата Европы по ралли 2020 года.

На заключительном этапе сезона - ралли Канарских островов - 39-летний Лукьянюк занял седьмое место, чего хватило ему для победы в чемпионате. Выиграл ралли француз Адриен Формо, вторым финишировал его соотечественник Йоанн Бонато, третьим - испанец Иван Арес.

Из-за пандемии коронавируса прошедший сезон состоял из пяти этапов, Лукьянюк одержал победы в двух из них, еще в одном ралли он финишировал вторым. По итогам пяти этапов он набрал 116 очков, россиянин второй раз в карьере стал чемпионом Европы, впервые это произошло в 2018 году.

Вторым в личном зачете стал сын чемпиона мира по ралли и ралли-кроссу норвежца Петтера Сольберга Оливер Сольберг, выступающий под шведской лицензией, в его активе 89 очков, он стал чемпионом Европы в юниорском зачете. Замкнул тройку призеров Грегор Манстер из Люксембурга (86).