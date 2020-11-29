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Бокс

Тайсон: поединок с Джонсом - нечто большее, чем просто бой

Выставочный поединок между боксерами, прошедший в Лос-Анджелесе, завершился вничью
Майк Тайсон Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Майк Тайсон
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 29 ноября. Выставочный поединок против Роя Джонса - младшего - это нечто большее, чем просто бой. Такое мнение высказал Майк Тайсон, комментарий которого приводит портал MMA Fighting.

Выставочный поединок между боксерами, прошедший в воскресенье в Лос-Анджелесе, завершился вничью. Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. Поединок состоял из восьми раундов по две минуты, в профессиональном боксе раунды проводятся по три минуты.

"Иногда эти две минуты казались тремя. Я просто счастлив, собираюсь продолжать идти дальше и делать больше. Это больше, чем поединок и победа в нем. Мы гуманисты, мы помогаем людям. Это нечто большее, я сейчас в этом", - сказал Тайсон.

54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

51-летний Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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