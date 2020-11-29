Тайсон: поединок с Джонсом - нечто большее, чем просто бой

ТАСС, 29 ноября. Выставочный поединок против Роя Джонса - младшего - это нечто большее, чем просто бой. Такое мнение высказал Майк Тайсон, комментарий которого приводит портал MMA Fighting.
Выставочный поединок между боксерами, прошедший в воскресенье в Лос-Анджелесе, завершился вничью. Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. Поединок состоял из восьми раундов по две минуты, в профессиональном боксе раунды проводятся по три минуты.
"Иногда эти две минуты казались тремя. Я просто счастлив, собираюсь продолжать идти дальше и делать больше. Это больше, чем поединок и победа в нем. Мы гуманисты, мы помогаем людям. Это нечто большее, я сейчас в этом", - сказал Тайсон.
Tyson: This is bigger than fighting and winning a championship. We're humanitarians, we're helping people. That's bigger, I'm into that now #TysonJones— MMAFighting.com (@MMAFighting) November 29, 2020
54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
51-летний Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.