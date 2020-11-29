Черчесов заявил, что попросит не наказывать фанатов ЦСКА за кричалки в свой адрес

ТАСС, 29 ноября. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратится в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой не наказывать болельщиков ЦСКА за скандирования в свой адрес на матче Лиги Европы. Об этом Черчесов рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Во время матча группового этапа Лиги Европы 26 ноября между ЦСКА и нидерландским "Фейенордом" болельщики армейцев скандировали кричалки нецензурного содержания в адрес Черчесова.

"Я спокойно к этому отнесся, я говорю абсолютно искренне. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, это было бы для меня более болезненно. Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА не накладывал", - сказал Черчесов.

В эфире телеканала "Матч ТВ" 24 ноября Черчесов резко ответил на вопрос о выборе нападающего на матч шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5). В той встрече в стартовом составе вышел игрок "Сочи" Антон Заболотный, форвард ЦСКА Федор Чалов остался в запасе.