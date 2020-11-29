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Автогонки
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Шварцман выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Бахрейне

Россиянин Никита Мазепин стал вторым
Роберт Шварцман Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 29 ноября. Российский пилот команды программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман стал победителем второй гонки 11-го этапа серии "Формула-2" в Бахрейне.

Второе место занял его соотечественник Никита Мазепин из Hitech GP, третье - швейцарец Луи Делетраз из Charouz. Лидер чемпионата сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из Prema стал седьмым.

Россиянин Артем Маркелов из HWA Racelab занял 10-е место.

После 11 этапов общий зачет возглавляет Шумахер, имея в активе 205 очков. Вторым идет британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi ("Ю-эн-ай виртуози", 191), третьим - Мазепин (162), четвертым - Шварцман (159), Маркелов - 18-м (5).

Следующий этап пройдет также в Бахрейне с 4 по 6 декабря.

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