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Биатлон

Олимпийская чемпионка Эберг впервые в карьере выиграла спринт на этапе Кубка мира

Второе место заняла норвежка Марта Рёйселанн, третье - ее соотечественница Каролин Кноттен
Ханна Эберг EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Ханна Эберг
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

ТАСС, 29 ноября. Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят без зрителей в финском Контиолахти.

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Дистанцию в 7,5 км 25-летняя спорстменка преодолела за 21 минуту 1,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Марта Рёйселанн (отставание 23,9 секунды; 0 промахов), третьей стала ее соотечественница Каролин Кноттен (+37,8; 0). Победительница индивидуальной гонки, прошедшей в субботу, итальянка Доротея Вирер расположилась на 22-й строчке (+1.26,7; 1).

Россиянка Светлана Миронова заняла 18-е место (+1.22,8; 1), Ульяна Кайшева - 26-е (+1.31,9; 1), Ирина Казакевич - 28-е (+1.36,2; 1), Евгения Павлова - 35-е (+1.47,7; 2), Лариса Куклина - 46-е (+2.00,2; 2), Тамара Воронина - 74-е (+2.50; 3),

Эберг впервые в карьере победила в спринте на этапе Кубка мира, также в ее активе по две победы в индивидуальных гонках и масс-стартах. Эберг является олимпийской чемпионкой и серебряным призером Игр, чемпионкой мира, серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств.

Второй этап Кубка мира также пройдет в Контиолахти с 3 по 6 декабря.

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