Грожан въехал в стену на Гран-при Бахрейна. Его болид загорелся

ТАСС, 29 ноября. Гонка Гран-при Бахрейна "Формулы-1" приостановлена из-за аварии пилота "Хааса" Ромена Грожана.

На первом круге Грожан на высокой скорости столкнулся с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом и въехал в стену. Столкновение произошло по вине 34-летнего француза. От удара его болид развалился пополам и загорелся. Гонщик смог самостоятельно покинуть место аварии, но в дальнейшем лишь в сопровождении маршалов добрался до медицинской машины.

Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз гонщик поднимался на подиум.