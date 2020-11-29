Грожан въехал в стену на Гран-при Бахрейна. Его болид загорелся

ТАСС, 29 ноября. Гонка Гран-при Бахрейна "Формулы-1" приостановлена из-за аварии пилота "Хааса" Ромена Грожана.
На первом круге Грожан на высокой скорости столкнулся с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом и въехал в стену. Столкновение произошло по вине 34-летнего француза. От удара его болид развалился пополам и загорелся. Гонщик смог самостоятельно покинуть место аварии, но в дальнейшем лишь в сопровождении маршалов добрался до медицинской машины.
Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз гонщик поднимался на подиум.
One of the scariest things I’ve watched in motorsport, amazing to see Grosjean was able to get into an ambulance on his own feet pic.twitter.com/YwRbf1lz3t— Thomas (@Tom_Jackson94) November 29, 2020