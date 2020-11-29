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Формула-1

Грожан въехал в стену на Гран-при Бахрейна. Его болид загорелся

Гонку приостановили, пилот самостоятельно покинул место аварии
© EPA-EFE/Bryn Lennon

ТАСС, 29 ноября. Гонка Гран-при Бахрейна "Формулы-1" приостановлена из-за аварии пилота "Хааса" Ромена Грожана.

На первом круге Грожан на высокой скорости столкнулся с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом и въехал в стену. Столкновение произошло по вине 34-летнего француза. От удара его болид развалился пополам и загорелся. Гонщик смог самостоятельно покинуть место аварии, но в дальнейшем лишь в сопровождении маршалов добрался до медицинской машины.

Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз гонщик поднимался на подиум.

 

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