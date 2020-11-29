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Формула-1

Перес сошел с гонки Гран-при Бахрейна за два круга до финиша из-за загоревшегося мотора

Ранее перевернулся болид его напарника по "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла

ТАСС, 29 ноября. Мексиканский пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сошел с гонки Гран-при Бахрейна "Формулы-1" за два круга до финиша из-за загоревшейся машины.

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Перес занимал третье место, но из-за инцидента был вынужден сойти.

Ранее гонка была приостановлена на полтора часа из-за аварии пилота "Хааса" Ромена Грожана. Он врезался в стену после столкновения с российским пилотом команды "Альфа Таури" Даниилом Квятом. Его болид развалился на две части, а затем взорвался, здоровью француза ничто не угрожает, он был госпитализирован с ожогами. После возобновления гонки перевернулся болид партнера Переса по команде Лэнса Стролла, он тоже был вынужден сойти.

 

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