Перес сошел с гонки Гран-при Бахрейна за два круга до финиша из-за загоревшегося мотора

Перес занимал третье место, но из-за инцидента был вынужден сойти.

Ранее гонка была приостановлена на полтора часа из-за аварии пилота "Хааса" Ромена Грожана. Он врезался в стену после столкновения с российским пилотом команды "Альфа Таури" Даниилом Квятом. Его болид развалился на две части, а затем взорвался, здоровью француза ничто не угрожает, он был госпитализирован с ожогами. После возобновления гонки перевернулся болид партнера Переса по команде Лэнса Стролла, он тоже был вынужден сойти.