Перес сошел с гонки Гран-при Бахрейна за два круга до финиша из-за загоревшегося мотора

ТАСС, 29 ноября. Мексиканский пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сошел с гонки Гран-при Бахрейна "Формулы-1" за два круга до финиша из-за загоревшейся машины.
Перес занимал третье место, но из-за инцидента был вынужден сойти.
Ранее гонка была приостановлена на полтора часа из-за аварии пилота "Хааса" Ромена Грожана. Он врезался в стену после столкновения с российским пилотом команды "Альфа Таури" Даниилом Квятом. Его болид развалился на две части, а затем взорвался, здоровью француза ничто не угрожает, он был госпитализирован с ожогами. После возобновления гонки перевернулся болид партнера Переса по команде Лэнса Стролла, он тоже был вынужден сойти.
Heartache for Perez!— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 29, 2020
He pulls off the track with his engine in flames
Albon moves up into the podium places
Live on Sky Sports F1
Live on the App and Sky Go
Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #BahrainGP pic.twitter.com/EWuD3ATW5p