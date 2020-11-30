Бывший капитан "Атлетико" Габи завершил карьеру

ТАСС, 30 ноября. Двукратный победитель Лиги Европы по футболу в составе испанского "Атлетико" Габи Фернандес объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в Instagram.

"Когда я начинал играть в футбол, никогда не думал, что мои мечты могут сбыться, - написал 37-летний Фернандес. - Сегодня тот самый день, чтобы поставить точку и завершить карьеру футболиста. Я бы хотел поблагодарить всех людей, которые стали частью моего пути: всех товарищей по команде, тренеров, работников всех команд и, конечно же, мою семью и друзей, которые никогда не позволяли мне опустить руки в трудные моменты. А также всех болельщиков, которые требовали от меня быть лучше не только на поле, но и вне его".

"Футбол дал мне возможность остаться в памяти людей, и это, несомненно, самое большое, что я приобрел. Пришло время позаботиться о своей семье. Спасибо всем", - добавил спортсмен.