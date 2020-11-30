Баскетболист сборной РФ Трушкин не сыграет в матче квалификации ЧЕ-2022 против итальянцев

ТАСС, 30 ноября. Форвард петербургского "Зенита" Владислав Трушкин не попал в заявку сборной России на матч отборочного турнира к чемпионату Европы по баскетболу против команды Италии. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Его заменит форвард Станислав Ильницкий, в субботу пропустивший встречу со сборной Эстонии, которая завершилась победой россиян со счетом 84:56.

В состав команды вошли 12 игроков: защитники Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба - "Нижний Новгород"), Максим Григорьев ("Парма"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань"), форварды Павел Антипов (УНИКС), Никита Балашов ("Восток-65"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Андрей Лопатин (ЦСКА), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба - без клуба), центровой Владимир Ивлев ("Парма").

Встреча начнется с минуты молчания в память о враче национальной команды и ЦСКА Романе Абжелилове, который умер в возрасте 44 лет в мае из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Матч пройдет в "пузыре" в Таллине, игра состоится 30 ноября (начало в 17:00 мск). Сборная России выступает в группе В и после трех матчей занимает первое место (5 очков). Далее идут команды Италии, Эстонии (обе - по 4 очка) и Северной Македонии (2). Сборные Италии и Северной Македонии провели по 2 матча. Италия является одним из организаторов грядущего чемпионата Европы, в связи с чем команда автоматически отобралась в финальную часть, три оставшиеся сборные группы В борются за две путевки на турнир.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.