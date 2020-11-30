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Летние олимпийские виды спорта

Велогонщица успешно прооперирована после получения глубокого пореза руки тормозным диском

У 18-летней чемпионки по велокроссу среди юниорок диагностирован перелом пальца, мышечные ткани и сухожилия серьезных повреждений не получили

ТАСС, 30 ноября. Нидерландская велосипедистка Ширин ван Анрой была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, полученными в результате аварии на старте женской гонки на Кубке мира по велокроссу в чешском Таборе, и успешно прооперирована. Об этом она написала в своем Instagram.

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Как сообщила команда Telenet Baloise Lions в своем Twitter, глубокий порез руки был нанесен осколком тормозного диска.

"Меня доставили в больницу после аварии. Вчера вечером мне провели операцию на глубоком порезе на моей руке. К счастью, мышечные ткани и сухожилия серьезно не пострадали, у меня был всего лишь диагностирован перелом безымянного пальца. Мне необходимо остаться в больнице на несколько дней, но я надеюсь на скорое возвращение. Не могу точно сказать, сколько времени мне на это потребуется, но я совершенно точно вернусь", - написала ван Анрой.

"Она была в сознании, но я никогда не видел такой травмы. У нее большая открытая рана и перелом, бедро тоже выглядело неважно, также она потеряла много крови", - приводит портал Cyclingnews комментарий менеджера команды Telenet Baloise Lions Свена Ниса.

Победительницей гонки стала соотечественница ван Анрой и партнер по команде Люсинда Бранд.

18-летняя ван Анрой является чемпионкой мира по велокроссу среди юниорок 2020 года и победительницей чемпионата Европы по шоссейным велогонкам в гонке на время среди юниорок 2019 года.

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