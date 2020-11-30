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Баскетбольные еврокубки
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Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре

Джеймс стал самым результативным игроком месяца
Майк Джеймс (слева) Александр Щербак/ТАСС
Описание
Майк Джеймс (слева)
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Руководство Евролиги признало баскетболиста российского ЦСКА Майка Джеймса самым ценным игроком ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Джеймс стал самым результативным игроком месяца. Вместе с ним армейцы в ноябре одержали победы во всех четырех матчах. На счету баскетболиста в среднем 22,5 очка и 3,3 передачи. В настоящее время он является лучшим бомбардиром Евролиги, набирая в среднем 19,5 очка за матч.

Джеймс во второй раз в карьере стал самым ценным игроком месяца.

По итогам 11 игр армейцы занимают вторую строчку таблицы чемпионата с восемью победами в активе.

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