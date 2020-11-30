Госпитализированный после аварии Грожан не примет участия в ближайшем Гран-при "Формулы-1"

ТАСС, 30 ноября. Бразилец Пьетро Фиттипальди выступит в составе команды "Хаас" на Гран-при Сахира чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фиттипальди заменит француза Ромена Грожана, который находится в больнице после серьезной аварии, произошедшей в воскресенье во время гонки Гран-при Бахрейна. Его болид врезался в стену, загорелся и развалился на две части, гонщик получил ожоги. В "Хаасе" ожидают, что Грожан будет выписан во вторник.

"Я счастлив, что Ромен [Грожан] здоров", - сказал Фиттипальди. - Мы все очень рады, что после такого серьезного инцидента он получил относительно небольшие травмы. Очевидно, что это не идеальное стечение обстоятельств, чтобы получить первую возможность выступить в "Формуле-1", но я благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за их веру в меня".

"Я много работал с командой в этом сезоне как на трассе, так и на симуляторах, поэтому я знаком с рабочими процедурами команды во время Гран-при. Очень интересно провести свою первую гонку в "Формуле-1". Я буду выкладываться по максимуму и с нетерпением жду начала свободных заездов в пятницу в Бахрейне", - добавил пилот.

Для бразильского пилота это будет дебют в "Формуле-1". На протяжении последних двух сезонов он был тестовым и запасным пилотом "Хааса". Фиттипальди становился чемпионом Формулы V8 3,5 и провел несколько стартов в североамериканской гоночной серии IndyCar. Он является внуком двукратного чемпиона Формулы-1 и двукратного победителя "500 миль Индианаполиса" Эмерсона Фиттипальди.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря.