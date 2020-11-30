{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Мелихов возглавил Федерацию биатлона Москвы. Зайцева осталась в правлении

Выборы прошли в понедельник

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Иван Мелихов возглавил Федерацию биатлона Москвы, в то время как двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева сохранила место в ее правлении. Об этом ТАСС сообщил Мелихов.

Выборы руководства Федерации биатлона Москвы прошли в понедельник. Мелихов является членом правления Союза биатлонистов России (СБР), техническим делегатом Международного союза биатлонистов (IBU).

На эту тему
Насолили. Что известно о наказании биатлонистки Ольги Зайцевой

"Ольга уже была в составе президиума федерации, в нем она и осталась, - рассказал Мелихов. - Ее дело еще не закрыто, будет подан иск в Федеральный суд Швейцарии, поэтому она имеет право занимать эту должность. С юристами мы проконсультировались".

Спортивный арбитражный суд (CAS) в сентябре вынес решение по делам Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Они обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Романова и Вилухина были полностью оправданы, Зайцева - частично. Арбитры не приняли аргументы в пользу невиновности двукратной олимпийской чемпионки. Это повлекло аннулирование ее результатов на домашних Играх, в числе которых второе место в эстафетной гонке.

Адвокаты Зайцевой пообещали обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии.

Теги
Биатлон
Кризис в российской легкой атлетике
Привалова и Гусев, претендовавшие на пост главы ВФЛА, вошли в президиум федерации
Также в новый президиум вошли Антон Уйк, Светлана Абрамова, Радион Гатауллин и Наталья Шубенкова
Читать полностью