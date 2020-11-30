Мелихов возглавил Федерацию биатлона Москвы. Зайцева осталась в правлении

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Иван Мелихов возглавил Федерацию биатлона Москвы, в то время как двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева сохранила место в ее правлении. Об этом ТАСС сообщил Мелихов.

"Ольга уже была в составе президиума федерации, в нем она и осталась, - рассказал Мелихов. - Ее дело еще не закрыто, будет подан иск в Федеральный суд Швейцарии, поэтому она имеет право занимать эту должность. С юристами мы проконсультировались".

Спортивный арбитражный суд (CAS) в сентябре вынес решение по делам Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Они обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Романова и Вилухина были полностью оправданы, Зайцева - частично. Арбитры не приняли аргументы в пользу невиновности двукратной олимпийской чемпионки. Это повлекло аннулирование ее результатов на домашних Играх, в числе которых второе место в эстафетной гонке.

Адвокаты Зайцевой пообещали обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии.