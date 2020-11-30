На матч Лиги чемпионов впервые назначили женщину в качестве главного арбитра

ТАСС, 30 ноября. Бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и украинским "Динамо" из Киева. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между "Ювентусом" и "Динамо" пройдет 2 декабря в Турине. Ассистентами главного арбитра будут мужчины - Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, резервным арбитром - Карим Абед, за систему видеоассистента рефери будет отвечать Бенуа Мийо.

Впервые в истории Лиги чемпионов главным арбитром матча будет женщина. В 2019 году Фраппар работала на матче за Суперкубок УЕФА между английскими "Челси" и "Ливерпулем", с сезона-2019/20 она обслуживает игры чемпионата Франции.