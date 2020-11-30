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Лига чемпионов

На матч Лиги чемпионов впервые назначили женщину в качестве главного арбитра

Стефани Фраппар рассудит встречу между "Ювентусом" и киевским "Динамо"
Стефани Фраппар EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Стефани Фраппар
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 30 ноября. Бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и украинским "Динамо" из Киева. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между "Ювентусом" и "Динамо" пройдет 2 декабря в Турине. Ассистентами главного арбитра будут мужчины - Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, резервным арбитром - Карим Абед, за систему видеоассистента рефери будет отвечать Бенуа Мийо.

Впервые в истории Лиги чемпионов главным арбитром матча будет женщина. В 2019 году Фраппар работала на матче за Суперкубок УЕФА между английскими "Челси" и "Ливерпулем", с сезона-2019/20 она обслуживает игры чемпионата Франции.

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