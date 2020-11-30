В Швеции юным гимнастам разрешат выступать в любой категории вне зависимости от пола

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Федерация гимнастики Швеции разрешила спортсменам выбирать любую дисциплину и категорию вне зависимости от того, к какому полу они юридически принадлежат. Это решение касается спортсменов-любителей вплоть до уровня национального чемпионата среди молодежи, сообщает газета Dagens Nyheter.

В октябре Шведский союз защиты прав секс-меньшинств (RSFL) подготовил доклад, в котором был обобщен спортивный опыт 110 шведских трансгендеров и говорилось, что лица, сменившие пол, ощущают себя исключенными из спортивной жизни из-за существующих правил и "бытового гендерного подхода". В докладе также предлагалось разрешить лицам до 18 лет самим выбирать команду или спортивную группу вне зависимости от формальной половой принадлежности.

Речь шла о детях (в Швеции человек считается ребенком до достижения 18 лет) в массовом спорте, поскольку в элитном действующие международные спортивные и медицинские правила, а также антидопинговое законодательство не позволяют трансгендерным людям реализовывать себя в спорте в полной мере.

"На что мы можем повлиять, так это на внутришведские соревнования. Вплоть до уровня национального чемпионата среди юниоров, - пояснила врач-координатор и ответственная за этот вопрос в федерации гимнастики Оса Экдаль. - Чемпионат Швеции среди взрослых - это соревнование, где происходит отбор на международные состязания, и здесь мы должны следовать международным правилам".