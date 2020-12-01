Первый гол Шомуродова за "Дженоа" не спас команду от поражения в матче чемпионата Италии

ТАСС, 1 декабря. "Парма" одержала победу над "Дженоа" со счетом 2:1 в гостевом матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей дублем отметился Жервиньо (10-я, 47-я минуты), у гостей отличился Элдор Шомуродов. Этот мяч стал для нападающего сборной Узбекистана, который перешел в "Дженоа" в октябре из "Ростова", первым в составе новой команды. В матче Кубка Италии против "Сампдории" (3:1), который состоялся в четверг, Шомуродов отметился результативной передачей.

В составе "Пармы" на поле появились три бывших игрока петербургского "Зенита". В стартовом составе вышли защитники Бруну Алвеш и Йордан Осорио, а во втором тайме на замену вышел полузащитник Эрнани. В "Дженоа" также играет бывший футболист "Зенита", защитник Доменико Кришито, но он пропускал матч из-за травмы.

В другом матче игрового дня "Торино" сыграл вничью с "Сампдорией" (2:2).

Шомуродов выступал за "Ростов" с 2017 года, на его счету 91 матч, 18 забитых мячей и 12 результативных передач. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате России. Также Шомуродов выступал за узбекистанский "Бунёдкор".

В турнирной таблице чемпионата Италии "Парма" занимает 16-е место, набрав девять очков, "Дженоа" с пятью очками идет в зоне вылета, на 19-й позиции. В следующем туре "Парма" 6 декабря примет "Беневенто", "Дженоа" 7 декабря в гостях сыграет с "Фиорентиной".