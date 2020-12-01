СМИ: европейская олимпийская квалификация по боксу возобновится в Лондоне в апреле

ТАСС, 1 декабря. Европейский боксерский отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио возобновится в апреле 2021 года в Лондоне. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Турнир начался 14 марта 2020 года, однако был остановлен через три дня из-за пандемии коронавируса. Квалификационные бои в восьми мужских и пяти женских категориях должны пройти с 22 по 26 апреля 2021 года. В отборочном турнире в марте должны были выступить 13 спортсменов из России: мужчины - Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг); женщины - Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 75 кг).

Всего в соревнованиях примут участие 176 спортсменов из Европы. На Олимпийские игры попадут 50 мужчин и 27 женщин. Всего на Играх в Токио выступит 289 боксеров (189 мужчин и 100 женщин).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.