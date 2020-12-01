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Летние олимпийские виды спорта

В Рязани простились с тренером по прыжкам Христо Нешевым

В числе его учеников - чемпион Европы 1998 года и бронзовый призер чемпионата мира 1997 года по прыжкам в длину Кирилл Сосунов

ТАСС, 1 декабря. Похороны заслуженного тренера России, тренера по прыжкам Христо Нешева прошли в Рязани во вторник. Проститься с наставником приехали многие его ученики, в том числе чемпион Европы 1998 года и бронзовый призер чемпионата мира 1997 года по прыжкам в длину Кирилл Сосунов, сообщили ТАСС в Федерации легкой атлетики Рязанской области.

"Заслуженный тренер России, тренер сборной Европы на Кубке мира Йотов Христо Нешев скончался в Рязани 28 ноября на 81-м году жизни. Сегодня проститься с ним пришли многие ученики", - уточнили в федерации.

Болгарский и российский тренер Йотов Христо Нешев воспитал десятки спортсменов, несколько раз был признан лучшим тренером Рязанской области, был тренером сборной Европы по прыжкам на Кубке мира. Среди его учеников - участник двух Олимпиад, чемпион Европы 1998 года, бронзовый призер чемпионата мира 1997 года, бронзовый призер чемпионата Европы в помещении 2002 года по прыжкам в длину Кирилл Сосунов, серебряный призер чемпионата мира 1997 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2002 года по прыжкам в высоту Ольга Калитурина, чемпион Сурдлимпийских игр 2013 года по прыжкам в длину Сергей Тимонин.

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