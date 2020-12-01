Донецкий "Шахтер" дважды обыграл "Реал" в Лиге чемпионов

ТАСС, 1 декабря. Донецкий "Шахтер" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Дентиньо (57-я минута), он вышел на поле на 25-й минуте матча, и Манор Соломон (82).

"Шахтер" в первом туре группового этапа в Мадриде одержал победу над "Реалом" со счетом 3:2.

В турнирной таблице группы В "Шахтер" вышел на второе место, набрав 7 очков, "Реал" с тем же количеством очков идет на третьей строчке. Позднее во вторник состоится другой матч этой группы, в котором мёнхенгладбахская "Боруссия" примет миланский "Интер" и в случае победы гарантирует себе участие в плей-офф турнира.

В заключительном туре украинский клуб 9 декабря в гостях сыграет с "Интером", подопечные Зинедина Зидана в этот же день примут германскую команду.