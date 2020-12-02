В 2020 году российские футбольные клубы выплатили агентам $21,5 млн

ТАСС, 2 декабря. Российские футбольные клубы в 2020 году потратили на агентские выплаты $21,5 млн. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Команды со всего мира потратили $496,2 млн, из них на клубы из Европы приходится $473,5 млн. Больше всех за услуги агентов заплатили английские клубы ($110 млн), также в тройку попали команды из Италии ($87,9 млн) и Португалии ($69,2 млн). Российские команды расположились на седьмом месте в этом списке.

Сообщается, что затраты на услуги агентов в 2020 году сократились на 24,2%, в 2019 году общая сумма составляла $654,7 млн. В 2020 году было проведено 16 433 международных трансфера, из них в 3 346 (20,4%) участвовал хотя бы один агент.