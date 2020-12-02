СМИ: клуб НБА "Даллас" продлил контракт с Лукой Дончичем на два года

ТАСС, 2 декабря. Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас" воспользовалась опцией продления контракта со словенским защитником Лукой Дончичем. Об этом сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в "Твиттере".

Дончич выступает за "Даллас" с 2018 года. Он был выбран "Атлантой" в первом раунде под третьим номером над драфте НБА 2018 года. С 2015 по 2018 год словенец выступал за испанский "Реал" (Мадрид), с которым выиграл Евролигу (2018) и стал трехкратным чемпионом страны (2015, 2016, 2018).

В прошедшем сезоне Дончич принимал участие в Матче звезд НБА, попал в команду сезона. По результатам голосования за самого ценного игрока он занял четвертое место. В сезоне-2018/19 словенец был признан новичком сезона.

В составе национальной сборной Дончич стал победителем чемпионата Европы (2017).