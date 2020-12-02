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ATP

Матч Хачанов - Кирьос стал вторым в списке лучших на турнирах Большого шлема в 2020 году

Рейтинг возглавил финальный матч Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом

ТАСС, 2 декабря. Встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом заняла вторую строчку в списке лучших матчей сезона на турнирах серии Большого шлема. Рейтинг опубликован на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Игра завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8) в пользу Кирьоса. В третьем сете австралиец вел со счетом 4:2, в седьмом гейме россиянин сделал обратный брейк. Хачанов выиграл третью и четвертую партии, отыграв по матчболу на тай-брейке.

Рейтинг возглавил финальный матч Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом. Джокович выиграл в пяти сетах, уступая по ходу встречи по партиям со счетом 1-2.

Хачанов завершил сезон на 20-м месте в рейтинге ATP, в активе 24-летнего россиянина четыре победы на турнирах под эгидой организации. Его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции - 2019.

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