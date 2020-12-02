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ММА

Российский боец Уланбеков выступит на турнире UFC 257

Главным событием вечера станет бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Тагир Уланбеков выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 23 января. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Тагир Уланбеков выступит на UFC 257", - сказал собеседник агентства.

В активе 28-летнего Уланбекова, который входит в команду чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 13 побед и одно поражение.

Турнир UFC 257 возглавит бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

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