Российский боец Уланбеков выступит на турнире UFC 257

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Тагир Уланбеков выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 23 января. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.
"Тагир Уланбеков выступит на UFC 257", - сказал собеседник агентства.
В активе 28-летнего Уланбекова, который входит в команду чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 13 побед и одно поражение.
Турнир UFC 257 возглавит бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.