Команду Нурмагомедова не беспокоит участие в одном турнире с Макгрегором

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Команду обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова не смущает участие спортсменов в одном турнире с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Нет, нас это не напрягает", - сказал собеседник агентства.

Представители команды Нурмагомедова - его двоюродный брат Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков - выступят на турнире UFC 257, который пройдет 23 января. Турнир возглавит бой между Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов победил ирландца осенью 2018 года. После боя на арене состоялась массовая драка.