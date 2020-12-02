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Махачев может провести бой в UFC в феврале или марте

Махачев был вынужден сняться с боя против бразильца Рафаэля дос Аньоса 14 ноября из-за проблем со здоровьем
Ислам Махачев (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ислам Махачев (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев может провести следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в феврале или марте. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Махачев может провести бой в феврале или марте", - сказал собеседник агентства.

Махачев должен был провести поединок против бразильца Рафаэля дос Аньоса 14 ноября, однако был вынужден сняться с боя из-за проблем со здоровьем.

Всего на счету спортсмена 18 побед и одно поражение.

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