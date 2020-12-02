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Лига Европы

Футболисты ЦСКА Кучаев, Дзагоев и Фернандес готовы сыграть в матче ЛЕ с "Вольфсбергом"

Встреча пройдет в четверг

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА Константин Кучаев, Алан Дзагоев и Марио Фернандес восстановились после травм и готовы выйти на поле в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Встреча пройдет в Москве в четверг. Кучаев, Дзагоев и Фернандес пропустили последние матчи ЦСКА.

"Из тех, кто не играл в последних матчах, у нас готовы Кучаев, Дзагоев, наверняка будет готов Фернандес. У нас готовы все игроки, за исключением Бруно Фукса и Вадима Карпова", - сказал Гончаренко.

ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы К, набрав три очка после четырех матчей. Лидирует загребское "Динамо" (8), далее идут нидерландский "Фейенорд" (5) и "Вольфсберг" (4).

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