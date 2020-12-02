Футболка Беста в дебютном матче за сборную Северной Ирландии ушла с молотка за $17 тыс.

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Игровая майка Джорджа Беста, в которой он 29 апреля 1964 года дебютировал за сборную Северной Ирландии по футболу в домашнем матче с командой Уругвая, продана на аукционе за 13 тыс. фунтов стерлингов ($17,3 тыс.). Футболки Беста были в числе самых популярных лотов на онлайн-торгах, некоторые из них были проданы за несколько тысяч фунтов, сообщает газета Daily Mail.

Черная записная книжка с контактными номерами Беста, включая родителей и репортеров газет, продана за 1,5 тыс. фунтов ($2 тыс.). По словам аукционеров из графства Эссекс, эта книжка с надписью "с любовью, от Джорджа", которая содержит "все его основные контакты, в том числе подруг", вызвала значительный интерес коллекционеров.

В 1999 году Бест занял 11-е место в составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики рейтинге лучших европейских футболистов XX века и 16-е - среди лучших футболистов мира. В том же году журнал World Soccer поставил Беста на восьмое место в списке 100 величайших игроков прошлого столетия, а в 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола. Его именем в 2006 году был назван аэропорт Белфаста.