Тренер "Сочи" Федотов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 300 тыс. рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и оштрафован на 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Федотов был удален в перерыве матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ с "Уралом" (0:1 после того, как высказал недовольство судье.

"В перерыве матча "Урал" - "Сочи" Федотов был удален за нецензурные выражения в адрес судьи, - сказал Григорьянц. - Мы получили дополнительный рапорт от судьи, в котором он подтверждает нецензурные выражения. В заседании принял участие сам Федотов".

"С учетом того, что Федотов за подобное дисциплинарное нарушение уже понес наказание в этом сезоне, данное поведение считается рецидивом. Поэтому Федотов был дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей", - добавил Григорьянц.

"Сочи" после 16 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице. Главный тренер команды пропустит домашние матчи с грозненским "Ахматом" (7 декабря), московскими "Спартаком" (12 декабря) и "Динамо" (16 декабря).