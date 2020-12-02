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Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлисты Илья и Максим Буровы выступят на первом этапе Кубка мира в Финляндии

Соревнования пройдут с 4 по 6 декабря
Илья Буров Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Илья Буров
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр Илья Буров и чемпион мира Максим Буров вошли в состав команды, которая выступит на первом в сезоне этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

Соревнования пройдут в финской Руке с 4 по 6 декабря.

"На первом этапе Кубка мира выступят Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Илья и Максим Буровы, Станислав Никитин, Павел Кротов и Арсений Вагин. Ребята здоровы, перед стартом все сдали дополнительные тесты на коронавирус. Все результаты отрицательные", - сказал Понгильский.

В зачете Кубка мира по лыжной акробатике прошлого сезона Кротов стал вторым, Максим Буров занял третье место.

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Зимние олимпийские виды спорта
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