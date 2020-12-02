Представители Минспорта России и Белоруссии провели заседание в Москве

ТАСС, 2 декабря. Министерство спорта РФ и Министерство спорта и туризма Белоруссии провели заседание рабочей группы Союзного государства по вопросу медико-биологического и научно-методического обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Заседание состоялось в Москве, в нем приняли участие заместитель государственного секретаря - член постоянного комитета Союзного государства Виктор Сиренко, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля, директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР) Кадрия Ахмерова, а также эксперты и специалисты в области спортивной подготовки. Участники встречи обсудили ход работы по формированию программы "Создание цифровой платформы диагностики спортивно одаренных детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей".

"Участники заседания приняли решение разработать дорожную карту работ по подготовке концепции программы "Создание цифровой платформы диагностики спортивно одаренных детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей". Как подчеркнули участники заседания, реализация программы позволит обеспечить профилактику и сохранение здоровья населения, получить данные о степени и этапности влияния спортивных нагрузок на организм юных спортсменов, а также о способах контроля и коррекции этих влияний. Программа будет способствовать созданию и развитию сберегающих здоровье технологий, позволяющих спортсменам с минимальным негативным воздействием на организм достичь высоких спортивных результатов", - говорится в сообщении.

Барауля выразил уверенность, что концепция программы будет представлена на утверждение 1 марта 2021 года, а результаты ее применения проявятся уже на ближайших крупных спортивных мероприятиях.