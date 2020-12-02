Международные эксперты начали работу в комиссии по восстановлению ВФЛА

ТАСС, 2 декабря. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) наняла экспертов для работы в комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом журналистам заявил глава рабочей группы Руне Андерсен.

Первым международным экспертом в составе комиссии по восстановлению ВФЛА в World Athletics с сентября является бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. Также в состав комиссии вошли австралиец Питер Николсон и литовец Владас Станкявичус.

"Наняты международные эксперты, которые помогут в восстановлении ВФЛА. Они уже начали работать с руководством ВФЛА. Они будут заниматься реализацией плана восстановления", - сказал Андерсен.

12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта.