СМИ: Рассел Уэстбрук стал игроком клуба НБА "Вашингтон"

ТАСС, 3 декабря. Разыгрывающий Рассел Уэстбрук стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон". Об этом в Twitter написал журналист The Athletic Шамс Чарания со ссылкой на источник.

32-летний Уэстбрук перешел в "Вашингтон" в результате обмена. По информации источника, "Хьюстон", за который Уэстбрук выступал в прошлом сезоне, получил права на разыгрывающего Джона Уолла, который является участником пяти Матчей звезд НБА, а также защищенный выбор в первом раунде драфта 2023 года.