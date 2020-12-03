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НБА

СМИ: Рассел Уэстбрук стал игроком клуба НБА "Вашингтон"

По информации Шамса Чарании, в обмен "Хьюстон" получит права на Джона Уолла и защищенный выбор в первом раунде драфта 2023 года
Рассел Уэстбрук AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Рассел Уэстбрук
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 3 декабря. Разыгрывающий Рассел Уэстбрук стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон". Об этом в Twitter написал журналист The Athletic Шамс Чарания со ссылкой на источник.

32-летний Уэстбрук перешел в "Вашингтон" в результате обмена. По информации источника, "Хьюстон", за который Уэстбрук выступал в прошлом сезоне, получил права на разыгрывающего Джона Уолла, который является участником пяти Матчей звезд НБА, а также защищенный выбор в первом раунде драфта 2023 года.

Уэстбрук перешел в "Хьюстон" в июле прошлого года, до этого он на протяжении 11 лет представлял "Оклахому". Признавался самым ценным игроком НБА (2017), становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

Уэстбруку принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году. В прошедшем сезоне он набирал в среднем 27,2 очка, делал 7,9 подбора, 7 передач, "Хьюстон" занял четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и уступил во втором раунде плей-офф будущему чемпиону - "Лос-Анджелес Лейкерс".

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