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Зимние олимпийские виды спорта

Крамер: сборная России по лыжным гонкам может отказаться от участия в "Тур де Ски"

Тренер заявил, что если ведущие сборные откажутся от участия, россияне могут последовать их примеру
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер
© EPA/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 3 декабря. Сборная России по лыжным гонкам не приняла окончательного решения об участии в многодневке "Тур де Ски". Об этом заявил тренер российской команды Маркус Крамер, комментарий которого приводит норвежское издание VG.

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"На данный момент мы не знаем, что будем делать с "Тур де Ски", - сказал Крамер. - Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) должна продумать дальнейшие шаги: должна ли "Тур де Ски" проводиться только в одной стране и, например, могут ли все соревнования проходить в Валь-ди-Фьемме".

Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире. Решение об участие в "Тур де Ски" они примут позднее.

"Конечно, возможный отказ сборных Норвегии, Швеции и других крупных стран может повлиять на наше участие в "Тур де Ски". Мы хотим соревноваться с лучшими спортсменами, чтобы не только команда России выступала против всего остального мира. Должны быть задействованы все лучшие спортсмены. Надеюсь, что FIS подумает об этом и найдет хорошее решение", - добавил специалист.

Старт "Тур де Ски" запланирован на 1 января.

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