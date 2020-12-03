Российский бизнесмен Зингаревич в ближайшее время начнет переговоры о покупке ФК "Ботев"

СОФИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Российский бизнесмен Антон Зингаревич заявил на встрече с мэром болгарского Пловдива Здравко Димитровым о планах приобретения акций футбольного клуба "Ботев". Как сообщает газета "Марица", переговоры должны начаться в ближайшее время.

Бизнесмен в четверг посетил Димитрова, который восстанавливается после травмы, в его доме.

"Договоренность о встрече была достигнута до инцидента. На ней были заявлены серьезные намерения об инвестициях в "Ботев". Он и его команда проявили интерес к тренировочной базе клуба, состоянию детско-юношеской спортивной школы. Комментировали, как продолжается строительство стадиона и когда он будет готов", - сообщил Дмитров.

"В ближайшие дни начнутся переговоры о продаже акций клуба. Я оптимист, с появлением таких спонсоров "Ботев" вернется туда, где ему место [на лидирующие позиции в болгарском футболе]", - добавил мэр Пловдива.

"Марица" отмечает, что семейное состояние бизнесменов Зингаревичей еще в 2018 году превышало миллиард долларов, а их компании работают в области производства бумаги, целлюлозы, занимаются строительством. Антону Зингаревичу принадлежат права на около 2 тыс. футболистов по всему миру, прежде всего из Африки и Южной Америки. С 2012 по 2014 год он владел английским "Редингом".