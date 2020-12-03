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КХЛ

Московское "Динамо" объявило о переходе вратаря "Авангарда" Гарипова

Омичи получили взамен денежную компенсацию
Эмиль Гарипов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Эмиль Гарипов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Вратарь Эмиль Гарипов стал игроком московского "Динамо", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гарипов стал игроком бело-голубых в результате обмена с омским "Авангардом". Омичи получили денежную компенсацию.

Гарипов является воспитанником казанского "Ак Барса", в составе которого он провел 252 игры и стал обладателем Кубка Гагарина (2018). В сезоне-2019/20 голкипер стал игроком "Авангарда". В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист провел за омский клуб 14 матчей, три из которых на ноль, и отразил 93,2% бросков.

В составе молодежной сборной России Гарипов становился чемпионом мира (2011). Также на его счету две золотых медали Универсиады (2009, 2011) и серебро юниорского чемпионата мира.

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