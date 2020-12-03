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Футбол в России

Гендиректор "Ротора": малое количество частных клубов в РПЛ является большой проблемой

Ранее футбольный функционер Дмитрий Иванов предложил увеличить количество команд в РПЛ с 16 до 24 и поделить их на два дивизиона по 12 клубов

ТАСС, 3 декабря. Генеральный директор волгоградского "Ротора" Андрей Рекечинский считает, что малое количество частных клубов в российском футболе является большой проблемой. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее футбольный функционер Дмитрий Иванов предложил увеличить количество команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 16 до 24 и поделить их на два дивизиона по 12 клубов. Рекечинский считает, что главное при возможном расширении лиги - наличие у команд из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) финансирования для выступления в РПЛ.

"Это [малое количество частных клубов] не беда, это большая проблема. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы найти столько частных инвесторов, спонсоров. Не думаю, что клубы из небольших регионов смогут зарабатывать и существовать в РПЛ без поддержки областной администрации", - сказал Рекечинский.

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