Гендиректор "Ротора": малое количество частных клубов в РПЛ является большой проблемой

ТАСС, 3 декабря. Генеральный директор волгоградского "Ротора" Андрей Рекечинский считает, что малое количество частных клубов в российском футболе является большой проблемой. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее футбольный функционер Дмитрий Иванов предложил увеличить количество команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 16 до 24 и поделить их на два дивизиона по 12 клубов. Рекечинский считает, что главное при возможном расширении лиги - наличие у команд из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) финансирования для выступления в РПЛ.

"Это [малое количество частных клубов] не беда, это большая проблема. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы найти столько частных инвесторов, спонсоров. Не думаю, что клубы из небольших регионов смогут зарабатывать и существовать в РПЛ без поддержки областной администрации", - сказал Рекечинский.