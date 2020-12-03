СМИ: бывший футболист Александр Толстиков больше не является владельцем "Лейрии"

ТАСС, 3 декабря. Бывший молдавский и российский футболист, футбольный агент и предприниматель Александр Толстиков больше не является владельцем и президентом футбольного клуба "Лейрия", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Португалии. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

По сообщениям издания, процедуры по передаче клуба другому владельцу были оформлены несколько месяцев назад. Ранее телеграм-канал "Спортивный бизнес" сообщил, что Толстиков с ноября занимает должность спортивного директора "Краснодара".

Толстиков стал владельцем "Лейрии" в 2015 году. В 2011-2012 годах он занимал должность главы селекционного отдела "Краснодара".