СМИ: Серхио Рамос может покинуть "Реал"

ТАСС, 4 декабря. Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос может отказаться от продления контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

По информации Onda Cero, в услугах Рамоса заинтересованы французский ПСЖ, а также команды из чемпионатов Англии и Италии.

Ранее радиостанция Cadena SER сообщала, что "Реал" договорился с Рамосом о продлении контракта, о новом соглашении планировалось объявить до конца года. Onda Sero утверждает, что испанский защитник может изменить решение и перейти в другой клуб.

Рамосу 34 года, он играет за "Реал" с 2005 года, став за это время пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Текущий контракт футболиста истекает в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в разных турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

В составе сборной Испании Рамос стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира. Защитник является рекордсменом национальной команды по количеству сыгранных матчей.