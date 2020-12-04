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Футбол в Испании

СМИ: Серхио Рамос может покинуть "Реал"

Футболист выступает за испанский клуб с 2005 года

ТАСС, 4 декабря. Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос может отказаться от продления контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

По информации Onda Cero, в услугах Рамоса заинтересованы французский ПСЖ, а также команды из чемпионатов Англии и Италии.

Ранее радиостанция Cadena SER сообщала, что "Реал" договорился с Рамосом о продлении контракта, о новом соглашении планировалось объявить до конца года. Onda Sero утверждает, что испанский защитник может изменить решение и перейти в другой клуб.

Рамосу 34 года, он играет за "Реал" с 2005 года, став за это время пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Текущий контракт футболиста истекает в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в разных турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

В составе сборной Испании Рамос стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира. Защитник является рекордсменом национальной команды по количеству сыгранных матчей.

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