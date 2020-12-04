Сечина стала единственным кандидатом на пост президента Федерации конного спорта России

ТАСС, 4 декабря. Действующий президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина будет единственным кандидатом на декабрьских выборах главы организации. Об этом сообщает пресс-служба ФКСР.

Конференция ФКСР в связи с пандемией коронавируса состоится без заседания, а решения будут приняты путем заочного голосования делегатов. Бюллетени по вопросу выбора нового президента организации будут приниматься до 5 декабря. Результаты голосования станут известны 7 декабря.

Сечина стала президентом ФКСР в декабре 2016 года. За это время на территории России прошли отборочный турнир на Олимпийские игры - 2020 по конкуру и выездке "Токийский тур", чемпионат Евразии, генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) и международный семинар судей по выездке. В 2019 году Сечина вошла в совет FEI, а также возглавила региональную группу III и вошла в комитет солидарности FEI. Сборная России по выездке впервые с 1992 года выступит на Олимпийских играх в командном зачете.