В КХЛ коронавирусом заражен 21 человек

ТАСС, 4 декабря. Коронавирусная инфекция в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на текущий момент выявлена у 21 человека. Об этом президент КХЛ Алексей Морозов сообщил в интервью пресс-службе лиги.

"На данный момент во всех командах КХЛ суммарно 21 человек болеет с диагнозом COVID-19, 486 человек выздоровели. В это число входят не только игроки, но и сотрудники клубов, которых тестирует КХЛ. Что касается проведения плей-офф в "пузыре", то пока этот вопрос обсуждать преждевременно. Мы хотим провести кубковую стадию не только в разных городах, но и в присутствии зрителей, пока давайте наблюдать за ситуацией в регионах и соблюдать правила, беречь родных и близких", - сказал Морозов.

Из-за коронавируса в этом сезоне переносились матчи многих команд лиги. Больше других это коснулось хельсинкского "Йокерита". Клуб сыграл наименьшее количество матчей в лиге - 26.

В таблице Западной конференции лидирует ЦСКА, в активе которого 53 очка в 34 матчах, на Востоке первое место занимает казанский "Ак Барс", набравший в 34 играх 50 очков.