Вяльбе дала оценку шведскому журналисту, который усомнился в честности Сориной

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призвала не обращать внимания на публикации шведского издания Expressen, чей журналист Людвиг Холмберг усомнился в честности россиянки Татьяны Сориной. Об этом Вяльбе заявила ТАСС.

Сорина стала второй в гонке преследования на этапе КМ по лыжным гонкам

Сорина на прошлой неделе впервые в карьере завоевала медаль Кубка мира, став второй по итогам мини-тура в финской Руке. Для 26-летней спортсменки нынешний сезон стал первым после перерыва, связанного с рождением ребенка. Холмберг в своем материале отметил, что столь неожиданные результаты вызывают подозрение, намекнув на возможное нарушение антидопинговых правил со стороны лыжницы.

"Желтую прессу я не комментирую, - сказала Вяльбе. - Эту газету Expressen мы все знаем прекрасно. Пусть лучше следят за своими шведками и молча завидуют нашим результатам".

Муж и тренер российской лыжницы Егор Сорин на этой неделе отметил, что заметка Expressen его лишь рассмешила. "Не знаю, что он употребляет, но, видимо, что-то сильнодействующее на голову", - написал он в Instagram.

Следующий этап Кубка мира состоится с 12 по 13 декабря в швейцарском Давосе.