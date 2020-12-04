Чемпионку мира по легкой атлетике из Белоруссии дисквалифицировали за допинг

ТАСС, 4 декабря. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова, специализирующаяся в беге на 800 м, дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом Арзамасова написала в Instagram.

Арзамасова была временно отстранена в августе прошлого года.

"Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось, и к сожалению, не в мою пользу. Athletic Integrity Unit опубликуют эту информацию в ближайшее время. Мы провели большую работу по сбору доказательств, но, по мнению экспертов, мои доводы оказались не убедительными", - написала спортсменка, которой 17 декабря исполнится 33 года.

"Увы, не всегда в составе БАДа указаны все вещества, содержащиеся в нем, что не снимает моей ответственности, но заставляет задуматься. Анализ препаратов спортивного питания в трех лабораториях подтвердил наличие запрещенного вещества, но, по мнению экспертов и адвоката той стороны, это не является доказательством моего непреднамеренного приема. Я обязательно постараюсь опубликовать список этих добавок для того, чтобы предупредить других спортсменов об опасности и не дать им попасть в мою ситуацию (прежде проконсультируюсь с юристами)", - добавила спортсменка.

Также Арзамасова отметила, что расследование длилось 1 год и 4 месяца и обошлось ей в несколько тысяч евро.

Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 метров, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в аналогичной дисциплине.