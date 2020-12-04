Английская премьер-лига окажет финансовую помощь низшим дивизионам в размере $335 млн

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Английская премьер-лига (АПЛ) согласилась предоставить финансовую помощь в размере 250 млн фунтов ($335,3 млн) клубам Английской футбольной лиги (АФЛ), занимающей 2-4 уровни в системе футбола Англии, в связи с кризисной ситуацией из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times .

Подобное решение АПЛ принято, по сведениям издания, под давлением правительства после того, как АФЛ не попала в список бенефициаров на получение финпомощи от правительства Великобритании на общую сумму в 300 млн фунтов стерлингов ($398 млн).

Согласно условиям сделки, команды Английской футбольной лиги смогут воспользоваться прежде всего беспроцентной ссудой в размере 200 млн фунтов ($268,5 млн) для покрытия своих обязательств до июня следующего года.

"Премьер-лига активно поддерживает футбольную пирамиду и хорошо осознает важную роль, которую клубы играют в своих сообществах", - заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс. "Мы стремимся к тому, чтобы ни один клуб АФЛ не прекратил свою деятельность из-за COVID-19", - добавил Мастерс. По словам председателя Английской футбольной лиги Рика Парри, "главной целью на протяжении определенного периода было обеспечение того, чтобы все клубы пережили финансовые последствия пандемии". Он выразил удовлетворение сделкой, отметив, что она позволит "обеспечить столь необходимую поддержку и ясность после нескольких месяцев неопределенности".

Ранее 11 видов спорта в Англии, наиболее пострадавших вследствие пандемии, получили финансовую помощь правительства Великобритании. В их числе регби, конный спорт и футбольные клубы Национальной лиги Англии (5-6-й дивизионы). На нужды футбола этой лиги выделено 25 млн фунтов ($33 млн).

По оценкам АПЛ, из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса 20 клубов высшего дивизиона потеряют в нынешнем сезоне 540 млн фунтов стерлингов ($717,5 млн). Убытки вызваны в том числе отсутствием болельщиков на аренах. В 16 млн фунтов ($21,2 млн) оценивается принятие на аренах необходимых мер с целью воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. В прошлом сезоне потери Английской премьер-лиги составили 850 млн фунтов ($1,1 млрд). Они связаны, в частности, с резким падением выручки от продажи билетов на стадионы, а также с необходимостью выплаты компенсации вещателям в размере 330 млн фунтов ($438,5 млн) за трехмесячный простой после введения карантина.