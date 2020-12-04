Гонконгский зимний марафон перенесен на октябрь 2021 года из-за пандемии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 декабря. /ТАСС/. Ежегодный уличный забег в Гонконге с участием десятков тысяч человек перенесен с 24 января на 24 октября 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В текущем году массовый забег по улицам Гонконга должен был состояться в феврале с участием 74 тыс. человек, но был отменен из-за распространения коронавируса.

Забеги делятся на несколько дистанций - 10 км, классический марафон (42 км 195 метров) и полумарафон, а также трехкилометровый заезд инвалидов-колясочников. Подобные мероприятия проводятся в Гонконге с 1997 года. Общий призовой фонд забегов составляет $300 тыс.