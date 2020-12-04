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Биатлон

Павлова вошла в состав сборной России по биатлону на первую эстафету в сезоне Кубка мира

Гонка пройдет в субботу
Евгения Павлова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Павлова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 4 декабря. Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав на женскую эстафету (4 х 6 км), которая пройдет в рамках второго этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Гонка пройдет 5 декабря, начало - 17:15 мск. На дистанцию выйдут Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Для 23-летней Казакевич эта эстафета станет первой в карьере на Кубке мира.

Ранее в субботу (15:20 мск) состоится мужская гонка преследования, участие в которой примут четыре российских спортсмена: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков.

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