Павлова вошла в состав сборной России по биатлону на первую эстафету в сезоне Кубка мира

ТАСС, 4 декабря. Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав на женскую эстафету (4 х 6 км), которая пройдет в рамках второго этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Гонка пройдет 5 декабря, начало - 17:15 мск. На дистанцию выйдут Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Для 23-летней Казакевич эта эстафета станет первой в карьере на Кубке мира.

Ранее в субботу (15:20 мск) состоится мужская гонка преследования, участие в которой примут четыре российских спортсмена: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков.