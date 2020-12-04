Биатлонисты Гараничев и Халили присоединятся к сборной России на следующем этапе КМ

ТАСС, 4 декабря. Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Карим Халили выступят на этапе Кубка мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Гараничев вынужден был пропустить открывавший международный сезон этап Кубка мира в финском Контиолахти, который прошел в минувшие выходные. Биатлонист до 5 декабря должен был оставаться в своем гостиничном номере, поскольку контактировал с партнером по команде Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус перед стартом соревнований. Финские власти разрешили 32-летнему Гараничеву покинуть страну. Сейчас призер сочинской Олимпиады находится в Тюмени, где у него была возможность возобновить тренировки.

Халили выступал на двух этапах Кубка России, которые прошли в Ханты-Мансийске и Увате, 22-летний биатлонист занял первое место в гонке преследования и суперспринте. Отмечается, что оба спортсмена сдали тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат. В сборной России они заменят Семена Сучилова и Петра Пащенко.

Этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 11 по 13 декабря.